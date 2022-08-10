力達-KY(4552)7月合併營收4.38億元，月增3.05％，年增2.80％，緩步回升，是今年以來次高；累計前7月營收26.8億元，年增10.56％。7月份三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔23.75％，62.33％及10.85％。

7月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重來看，螺桿機的營收比重保持在62％以上，相比去年同期螺杆機銷售增長8.13％，相比6月份增長1.35％，仍具有持續增長動力。

7月大陸製造業採購經理指數(PMI)為49.0％，比上月下降1.2個百分點，位於臨界點以下，製造業景氣水準有所回落。從企業規模看，大、中型企業PMI分別為49.8％和48.5％，比上月下降0.4和2.8個百分點，降至臨界點以下；小型企業PMI為47.9％，比上月下降0.7個百分點，仍低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

總體觀察，大陸經濟景氣水準有所回落，恢復基礎尚需穩固。公司指出，在不利的經濟大環境下，仍持續加大研發力道，提高產品核心技術含量，持續推動產品多元化以滿足市場需求。