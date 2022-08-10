顯示驅動IC廠瑞鼎(3592)營運力抗大環境逆風，上半年每股大賺38.89元，寫下歷史新高，第二季營收、獲利也同創下歷年來單季次高表現，瑞鼎認為，第三季會是挑戰的一季，第四季到明年第一季則期望透過新品帶動，拉回動能恢復。

瑞鼎上半年合併營收147.2億元，年成長28.7％，整體毛利率因產品組合持續優化及成本轉嫁上升至43.9%，年增4.7%，營業淨利26.9億元，較去年同期增加22.6%，稅後淨利29.2億元，較去年同期成長59.2%，每股盈餘38.89元、寫下歷史新高紀錄。瑞鼎第二季合併營收70.2億元，季減8.8％，較去年同期成長12.7%；毛利率42.7％，季減2.4%，較去年同期微幅增加0.3%；營業淨利11.6億元，季減24.5％，較去年同期減少13.3%；稅後淨利13.4億元，季減14.8％，較去年同期增加21.9%，每股盈餘17.84元，營收與獲利均創下歷年來單季次高表現。

董事長黃裕國表示，第二季營收仍維持在相對高點並且創下歷史次高，主要是受惠於AMOLED及車載驅動IC占比提升，惟大尺寸客戶調節庫存，影響第二季整體營收較第一季減少8.8%。

AMOLED驅動IC在第二季瑞鼎營收貢獻占比提升，主要是手機終端客戶看好AMOLED的長期成長趨勢，備貨上較為積極，同時車載顯示驅動IC也有相同情況。從營收占比來看，AMOLED及車載／工控的營收合計占比在第二季已超過60%。大尺寸顯示驅動IC方面，則因消費性電子的需求不振及客戶調控存貨的雙重影響，導致第二季營收表現較上季呈現明顯走弱。

展望下半年，瑞鼎表示，由於通膨、升息與疫情各種不利因素影響，終端需求下滑，客戶積極調整存貨水位，影響拉貨動能，第三季預期會是挑戰的一季，惟第四季與明年上半年，AMOLED手機、筆電、LCD高階IT應用與車載驅動IC仍有多個產品在設計驗證中，期望透過新一波產品上市刺激買氣，早點讓市場回復拉貨動能。