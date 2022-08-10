國際知名財經雜誌《財資》（The Asset）公布「Triple A 2022年度獎項評選」獲獎名單，滙豐銀行憑藉其創新且獨特的第三方支付業者信託帳戶服務，在「最佳財資／貿易／永續供應鏈／風險管理評選」獎項中，榮膺新經濟項目「最佳收付款解决方案」殊榮，成為台灣地區唯一獲得此殊榮的銀行。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說，「新冠疫情至今已延續近三年，當我們對疫情的討論逐步轉向與病毒共存時，在商業世界裡，這意味著，企業需要探尋如何與不確定性和風險共生；因此我們的客戶比以往任何時候都更需要無縫接軌、整合式的解決方案，以在全球各個市場順利地營運。這項榮譽展示了滙豐銀行強大的跨境現金管理和支付網絡優勢，以及滙豐銀行幫助客戶應對與時俱進的法規環境，也印證了滙豐有效支持企業夥伴業務快速創新，實現全球業務增長。」

《財資》雜誌在經過長達數個月的評選後，綜合數百家機構調研回饋，最終評選出亞太地區財資管理領域的最佳服務方案。此次評選結果顯示，滙豐銀行以突出的收付款資金合規性、嚴謹的風險管理系統以及高效率的資金處理能力，在與其他入圍者的激烈角逐中脫穎而出，贏得評審高度青睞。

此次獲獎項目為滙豐銀行針對台灣外送平台龍頭foodpanda提供預收款信託帳戶解決方案，以符合台灣第三方支付法規需求，協助將消費者支付款項與foodpanda一般營運賬戶作區隔。

滙豐銀行現時為台灣唯一提供第三方支付業者信託帳戶服務的外商銀行，透過與foodpanda的財務系統對接，能夠為消費者以及與foodpanda合作的所有店家提供更為全面的保障，並進一步優化foodpanda本身的金流操作，真正實現授權、收款及入帳一步到位，同時也讓foodpanda的業務需求能夠得到快速的回應與協調。