年底基隆市長選戰藍綠正面對決，民進黨參選人蔡適應力拚延續綠色政權，他今（10）日在臉書表示，市長林右昌用8年，完成50年來最大都市改造，而自己是公督盟評鑑優秀立委、第一名的立委，「我會努力接棒基隆、延續光榮！」

蔡適應在臉書談到，透過林右昌將近8年的努力，基隆人重新建立起城市光榮感，而今年他決定要接棒林右昌參選基隆市長，雙方都期待基隆翻轉後，市政發展能夠延續下去，所以提出「基隆ING、基隆進行式」；過去他和林右昌合作，讓基隆市翻轉起來，這樣的成果也反應在基隆人82%的市民滿意度，他認為基隆正在進行的翻轉、不能中斷。

蔡適應表示，「我愛基隆」是一個需要被持續進行的工作，接棒林右昌、來延續光榮，基隆不走回頭路、基隆持續向前，基隆市民期待城市改變、新的公共建設的投入，也期待有一個有城市願景的接班者，自己本身是台北大學都市計畫博士，有自信能夠讓市政規劃延續、市政工作可以無縫接軌，基隆的改革會繼續走下去，「有右昌、有適應，基隆人不走回頭路。」