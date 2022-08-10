名家觀點》張文生：裴洛西是中美關係的麻煩製造者。 （澎湃新聞）

廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生10日在大陸《環球時報》撰文指出，美國眾議院議長裴洛西訪台，導致台海局勢及中美關係持續震盪。雖然華盛頓縱容裴洛西訪台，但連美國會內部和一些對華並不友好的美西方媒體，也都直言批評她「無比魯莽、不負責任」，只會給美國對華政策以及中美關係製造麻煩。用跟裴洛西水火不容的前總統川普的話說，裴洛西「總是在製造麻煩」。

張文生稱，裴洛西已82歲，幾十年來在美國政壇軌跡和言行，始終是深受美西方意識形態浸染而極度缺乏外交大局觀的極端政客。不少媒體猜測，她執意訪台，除了個人政治甚至金錢私利盤算，還有所謂「為民主黨計」，尤其著眼在11月期中選舉中扭轉她本人以及民主黨岌岌可危的選情。

張文生表示，事實上呢？訪台根本無法改變裴洛西每況愈下的政治形象，反而增添了包括美國輿論在內對她「惹是生非」的批評。想想今年6月她訪問墨西哥拍合照時，竟然一胳膊肘將一位墨西哥裔小女孩推開。鏡頭傳遍世界，讓一個自私並帶有種族歧視的美國政客面目暴露無遺。這不得不讓人懷疑，裴洛西是因在美實在找不到表演舞台了，才借訪台延續時日不多的政治生命。

張文生認為，而所謂「為民主黨計」，實際是使民主黨政府陷入尷尬甚至困境。國會也是美國政府一部分，美方承諾的一中政策，無論白宮還是國會都應遵守。就此而言，裴洛西作為美政府三號人物訪台，不能只算個人行為，她的這種行徑以及華盛頓的縱容無疑對中美關係造成嚴重破壞。在台海問題上，裴洛西訪台也事實上壓縮了美國涉台政策的「戰略模糊」策略，使得美台關係模糊地帶減少，也使中國大陸不得不因應台海局勢變化作出必要反應。

張文生分析，就中美關係而言，裴洛西訪台也讓拜登政府想在對華關係上作出一點「政績」變得困難。當前兩國關係正處在敏感時刻，前段時間雙方在戰略和外交層面進行多次磋商，但裴洛西的行徑進一步破壞了雙方互信。這當然是中美兩國識大體者以及國際社會希望中美關係平穩發展的人都不願看到的。裴洛西為了撈取個人私利訪台，主要後果卻投射到拜登政府以及中美關係上。

張文生強調，台灣是中國不可分割的一部分，從來不是美國人「不沉的航空母艦」，更不是美國少數政客為了選票和鈔票肆意登演的政治舞台。美國在中美三個聯合公報中已經承認並確認一個中國的法理和事實，現任總統拜登也鄭重作出「四不一無意」承諾，美國不應反反覆覆自食其言。美國費城的「國家憲法中心」內寫著「One Country! One Constitution! One Destiny!」美國人的憲法原則向來是美國政客對外誇耀的資本，也是美國在包括南北戰爭時期竭力捍衛的原則，怎麼到了中國、到了台海問題上，裴洛西和華盛頓就裝不知道了呢？

張文生指出，不管拜登政府和裴洛西本人如何狡辯，這趟訪台都嚴重破壞中美之間達成的政治共識，是美方近年來在台灣問題上「切香腸」「以台制華」最新也最惡劣的行徑。對裴洛西這種極端不智的做法，國際社會普遍表示反對，兩岸中國人對這種極端不友好的行徑更不歡迎。