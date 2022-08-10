好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard），自離婚官司開打以來風波不斷，強尼戴普也因背負「家暴男」的負面形象嚴重影響演藝事業，除了遭到迪士尼、華納等片商大動作切割外，也一度感嘆自己遭到好萊塢排擠。如今官司大勝，強尼戴普的身價因此大翻身，近日更傳出官司開打以來始終不離不棄的廠商Dior，也以鉅額代言費與強尼戴普續約，收入相當可觀。
根據英國《每日郵報》報導，強尼戴普自從擔任Dior男性香水代言人後，銷售一直相當不錯，即使因官司開打導致形象受損，各大片商、廠商紛紛與他大動作切割，Dior仍不為所動始終，近日更傳出Dior向強尼戴普提出七位數美金（約新台幣3002萬元以上）的代言酬勞並已完成續約，讓強尼戴普繼續擔任「曠野之心」男性香水的代言人。
另外，強尼戴普在打贏官司之後，也開始與音樂人好友一同前往歐洲進行巡演，並在這段時間於網路上旋風式賣掉創作的780幅畫作，進帳超過300萬英鎊（約1.1億新台幣），若是加上代言費等收入，預計將突破2億台幣，成功翻轉身價。
反觀前妻安珀赫德，不僅不斷哭窮、討拍，稱她付不出1500萬美元(約4.4億台幣)的鉅額賠償金外，近日還爆出已賣掉加州的一棟房子仍無法償還，申請案件重審還遭到法院駁回，無論是形象及經濟條件都陷入谷底。
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