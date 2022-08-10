六福(2705)旅遊集團受疫情升溫影響，2022年第二季稅後虧損2.5億元、為近3年低點，每股虧損1.31元。上半年稅後虧損3.92億元、每股虧損2.46元，為近3年同期低點。不過，在國旅及餐飲動能同步復甦下，7月營收躍增至今年高點，集團看好8月營收將更上層樓。

為因應集團中長期規畫及策略發展，迎接下一個50周年，並結合全球ESG趨勢，以穩健腳步實踐永續經營目標，六福董事會人事聘任案，推舉副董事長賴振融兼任總裁。賴振融為六福董事長兼總經理莊豐如的夫婿，此次自岳父莊秀石手中接棒集團總裁職務。

六福第二季合併營收1.96億元，季減達38.3％、仍年增3.28％，營業虧損2.04億元，較首季倍增、但略低於去年同期。不過，因今年無政府補助造成業外虧損擴大，使稅後虧損擴大至2.5億元、每股虧損1.31元，分創近3年、近3年半低點。

累計六福上半年合併營收5.15億元、年減1.12％，為近28年同期低點，但營業虧損3.05億元、虧損年減11.24％，為近4年同期最佳。不過，因業外虧損擴大，使稅後虧損3.92億元、虧損年增8.79％，每股虧損2.46元，均為近3年同期低點。

六福表示，上半年營運續受疫情影響，邊境管制仍未解除、商務旅遊尚未開放，加上本土疫情自4月下旬快速升溫，5月後每日確診人數竄升至數萬例，影響民眾外出意願，除國旅急凍外，餐飲內用人數也大幅下滑，造成第二季營收明顯下滑、虧損同步擴大。

不過，隨著本土疫情逐步趨緩，配合暑假旺季加持，六福7月自結合併營收1.89億元，較6月0.7億元跳增近1.68倍、較去年同期0.3億元躍增近5.3倍，站上今年高點。累計前7月合併營收7.04億元，較去年同期5.48億元成長28.41％。

六福表示，今年暑期普遍高溫炎熱，暫停開放2年的六福水樂園今年7月重新開幕迎賓，並歡慶十周年、周周都有各種主題趴，配合六福村主題遊樂園推出部落狂歡慶典，每天舉辦轟炸水派對，假日還有百萬級煙火秀，吸引許多民眾前來消暑。

關西六福莊強推「Cool瘋玩樂園」、「與動物FUN暑假」等住房專案，六福萬怡則推寵物主題房、純淨旅行房，及搭配美食的舒鴨好眠、一泊二食美味假期住房專案等，配合「悠遊國旅補助方案」平日遊樂園出遊或入住飯店可享補助優惠，帶動夏季國旅商機大增。

此外，疫情趨穩使外出用餐人潮回籠，配合七夕、父親節、中秋節等節日加持，使六福餐飲動能明顯回溫。而7月27日開跑的線上美食展則以「永續食癒」為主軸，首度推出3館餐廳適用的美食通用券，在國旅及餐飲需求同步挹注下，六福看好8月營收表現將更亮眼。

展望後市，隨著防疫措施日漸放寬，國內民眾消費信心回籠，再加上入境管制逐步鬆綁，目前已開放商務簽證，觀光簽證後續也可望放寬，六福已為迎接觀光復甦商機做好萬全準備，集團各項大型開發案也正逐步啟動中，看好下半年及明年景氣及發展。