前上市公司「互億科技」董事長廖年豐、董事章德功等人，涉嫌以人頭公司假交易美化財報、操縱自家公司股價，廖年豐、章德功等人認罪，章也繳回不法所得，台北地檢署10日依《證券交易法》財報不實、操縱股價罪起訴廖年豐、董事章德功4人。

互億科技因去年第3季財報難產，證交所已公告今年6月29日下市。

檢調查出，互億公司因自2012年起營收虧損，廖年豐、章德功為維持股價，避免被下市的風險，涉嫌利用境外紙上公司進行假交易，虛製19億9390萬540元的循環金流，美化2018年至2020年的財報，估計互億公司3年財報，營業收入合計虛增13億7967萬8574元。

另章德功自2019年10月至2021年10月，在323個股票交易日內，涉嫌長期指示共犯陳芝鈺以26個人頭戶，利用公司假交易虛增的營收數字作為炒股題材，以連續高價買入、低價賣出等手法炒作股價，使互億公司股價從2020年7月1日至2021年10月21日，從每股21.9元飆漲至43.4元，不法獲利1億1693萬7936元。