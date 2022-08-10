民進黨桃園市長參選人林智堅台大論文遭認定抄襲，但他本人仍否認抄襲也將持續參選，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，如果一個人不反躬自省，對被審定出來的結果還是繼續硬拗、認為是政治迫害他，這樣的人格與品性桃園市民不會接受，「他沒有資格擔任桃園市長參選人！」

賴香伶說，相信大家對於林智堅之前不願意去台大學倫會說明，會有疑慮他為什麼不敢為自己的寫作過程捍衛自己清白，而是用記者會方式一再說他是原創，且資料是善意提供，這不是大家對寫作過程在意的部分，大家還是要針對寫作程序、調查分析等來證明是親力親為所寫。

她批，林智堅不需要再硬拗，不要再透過政治話語來說他願意到學倫會說明，然後認定學倫會委員好像是有政治目的，事後說詞大家都看在眼裡，自己在事件上沒有第一時間向學倫會去說明，反而透過記者會、透過老師、透過其他委員代扛責任，這個做法相信不是一般捍衛自己學術及尊嚴正常的作法，相信的人並不是很多。

賴香伶指出，縱然林智堅還是認為自己沒有抄襲，要去做行政訴願及訴訟，但是大家心裡已經有了定見，更不要說在選舉期間他還認為是政治抹黑、潑髒水，從頭到尾都是他自己在寫作裡有讓人質疑的地方，如果一個人不反躬自省，對被審定出來的結果還是繼續硬拗、認為是政治迫害他，這樣的人格與品性桃園市民不會接受，「他沒有資格擔任桃園市長候選人！」她也說，對於選情部分大家更能夠去辨別過去五星市長光環，多少是透過包裝和政府資源給他鎂光燈下的林智堅市長，但現在來到桃園市，桃園市民對他從新認識，不管是新竹球場或是現在兩個學位爭議，這兩點都涉及政治人物誠信與是否有擔當的檢視。