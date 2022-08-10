搶中秋送禮與自食商機，85度C今年攜手國寶級糕點烘焙老師傅王振癸合作，由王振癸研發監製推出「琥珀蛋黃酥禮盒」，標榜一盒9入、標顆顆渾圓晶亮，金黃外皮宛如琥珀般閃耀，嚴選小農新鮮鹹蛋黃，搭配綿密豆沙內餡，讓人捨不得吃下口。85度C更顛覆傳統，以冷凍保存出貨，藉此「鎖住」琥珀蛋黃酥的酥脆表皮，以及鹹蛋黃的濕潤口感，強調無論是回烤或冷藏直接享用都很好吃，限量7,000盒，需要事先預購。

現年67歲的王振癸，13歲即開始接觸糕點，擁有超過50年的糕點烘焙經驗，曾經待過許多知名糕餅店，15年前被85度C延攬為糕餅研發主廚，擅長日式和果子製作，2007年獨創「白玉東坡酥」，曾一舉拿下當年度禮盒大賞冠軍，造成轟動。「琥珀蛋黃酥」則是王振癸最新力作，因蛋黃酥表皮有如琥珀般的金黃剔透，因此而命名。

渾圓碩大，表皮透著琥珀焦糖光澤閃閃動人，85度C今年推出的的琥珀蛋黃酥，名稱特殊、用料選材也很講究，特別選用在地小農鹹蛋黃，以天然放牧飼養，鴨蛋蛋黃大而營養，且採用古早紅土醃製方式，醃足23天讓蛋黃完全熟透不死鹹，搭配綿密手工奶油紅豆沙餡，豆沙餡與鹹蛋黃的完美比例，加上層層表皮薄如蟬翼入口即化，互相搭配恰到好處，底層再以白芝麻酥皮包裹，一口咬下卡滋聲響，搭配芝麻香氣，令人垂涎。

85度C指出，蛋黃酥美味的精華就在於層層的酥皮、和靈魂「鹹蛋黃」，為了讓琥珀蛋黃酥口感保持剛出爐時的表皮酥脆，和鹹蛋黃的濕潤濃郁，國寶級師傅王振癸考慮到消費者拿到手之後的保存環境與溫度條件，以特殊處理手法，加上烘焙後全程冷凍保存，顛覆記憶裡的蛋黃酥食用方式，不論冰著吃、常溫吃、回烤後吃都像剛出爐一樣的紮實綿密，外皮極具光澤。

「琥珀蛋黃酥禮盒」一盒九入，原價565元、85折價480元，典雅精緻的外包裝，消費者拿到時，外盒還封有透明收縮膜，以保持蛋黃酥新鮮和預防水氣滲入，盒蓋上貼有蛋黃酥的製作過程、食材介紹和食用方式。門市冷凍出貨後，消費者可將蛋黃酥退冰至冷藏，7日內食用完畢，可以冷藏直接享用，或放置常溫5至10分鐘，表面光澤更亮，內餡口感更綿密。如果想吃溫熱口感，以烤箱用攝氏160度烤5分鐘，美味不變。

85度C表示，8月11日起至9月10日，消費者只要門市購買任一飲品，即可49元加購1個琥珀蛋黃酥體驗嚐鮮。另外即日起，除了門市購買之外，85APP自即日起至9月6日開啟跨店取功能，會員也可直接在線上購買中秋禮盒，透過LINE轉贈親友，心意不減。