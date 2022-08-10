苗栗今年小花蔓澤蘭收購上限重量為5公噸。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

小花蔓澤蘭有植物殺手之稱，每年10月開花結果前，是最佳剷除防治時期，苗栗縣政府農業處，將從8月15日起開始到10月31日，以每公斤5元收購，收購重量上限5公噸，由造橋、通霄鎮公所協助收購。

苗栗縣府農業處指出，小花蔓澤蘭是名列台灣10大外來入侵種之一，其繁殖力強、生長速度又快，每年10月至翌年2月開花結果期，每平方公尺可有17萬個種子，它生長時會攀附在其他植物上並多取其養分，嚴重破壞生態，因此被稱為「綠癌」、「植物殺手」。

農業處林務科長鄭忠財說，手工拔除是最快跟有效的防治方式，為鼓勵民眾除蔓意願，苗栗縣今年將以每公斤5元收購移除的植物體，從15日起到10月31日開始收購，收購時間為每周1的上午9點到中午12點。

鄭忠財表示，今年收購地點為造橋、通霄鎮公所，為避免泰安、卓蘭地區民眾舟車勞頓，建議可以前往新竹林管處大湖工作站繳交植物體，林管處也有受理收購，一樣每公斤5元。苗栗市等地區民眾也可事先跟農業處預約，並提供帳戶等相關資料，農業處就會協助載運到造橋公所。