台中市議員吳敏濟今天在台中市議會民政業務質詢時為台中市的鄰長請命，吳敏濟表示，中央拍板里長事務費從4萬5000元調整到5萬元，幫忙里長做宣導等工作的鄰長1個月的補助連做建築工1天的薪水都不夠，呼籲市府將鄰長補助提升到3000元。

台中市目前總人口數280萬人，現有625里、1萬2524鄰，現在民生物價高漲、通膨，加上這兩年疫情期間，鄰長肩負許多宣傳推動等，包括發放疫苗施打通知單等，但補助卻沒有增加，1個月的補助甚至連建築工人1天的工資都不到，建議調高補助到3000元。

吳敏濟表示鄰長工作事項除了市政宣導資料分送、守望相助協助推動、協助推動里內環境清潔、緊急災害反映及協助救助、社會福利、急難救助協助、通知里民參加里民大會或基層建設座談會、市政宣導等，全台中最大里北屯區廊子里戶數高達9061戶，只有23位鄰長，光是政令宣導就讓鄰長疲於奔命，更遑論山區可能要開很久的車才有一、兩戶的狀況。

民政局長吳世瑋表示，認同議員的看法，但鄰長每人補助增加1000元，總共要增加上億元的預算，相關事情會來努力。副市長黃國榮也說，過去兩三年為了協助防疫，里鄰長都非常辛苦，但因為台中市目前有很多重大工程進行中，會通盤考量後決定。