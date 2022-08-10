性學博士許藍方近日分享，有網友自述生殖器長度達17公分，和女伴嘿咻想全部放進去，結果女方都會喊痛，讓他很納悶原因。對此，許藍方解釋，一般女性的陰道長度約7至9公分，若硬要將超過長度的生殖器塞進去，有可能會頂到子宮頸，想當然是極度的不舒服，做愛不是什麼特技表演，應該要互相尊重，讓彼此都能感覺到舒服。

許藍方近日在YouTube頻道「可樂研究社」的影片中分享，一位網友提問，女生說他太長了，全部放進去會很痛，難道17公分多一點，就不能「全進入」了嗎？對此，許藍方說，因為女性的陰道長度約7至9公分之間，全部放進去用想的就知道會不舒服。

許藍方表示，至於會讓女生覺得很痛的原因可能有2個，第一個是你撞得太大力，導致女生覺得舒服；第二個就是陰道長度約10公分，若男性生殖器太長，很有可能會頂到子宮頸，而這本身就是很不舒服的行為，因此若真有17公分還硬要塞進去，用想的就知道結果了。

許藍方也說，做愛沒有能或不能，重點是兩個人的舒適度，要尊重彼此，做愛是兩個人在性裡面能享受愛，不是什麼特技表演。