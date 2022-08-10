因美國眾議院議長裴洛西訪台造成當前兩岸局勢高度緊張，但國民黨副主席夏立言金雀率團訪問大陸，引發質疑。國民黨上午表示，此次夏「關懷聆聽」之行，主要的目的是「顧民生，護台灣」，關懷在大陸工作、求學和生活的國人同胞。

國民黨指出，夏立言此行將透過實地參訪與舉辦座談方式，深入了解台商、台生新冠疫情期間於大陸生活及往返兩岸所遭遇問題與需求，也會在對等尊嚴、互惠互利基礎，向當地涉台機構反映台灣農漁民、中小企業目前遭遇的困難和心聲。

國民黨說，夏立言此行隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、智庫董事高思博等人，皆有經貿、法律事務專長，是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

國民黨表示，坦言行程是國民黨主動規劃，但此行數月前就安排，時間點則是考量暑假期間出行，比較有足夠的時間可以配合陸方防疫隔離10天政策，當時並無法預知「會有國際友人訪台」、對岸實施軍演情況。

國民黨也澄清，夏立言此行拜會地區集中在福建、浙江、珠三角、長三角地區，皆是台人在陸工作、生活、求學集中地，今天出發，21日解隔後開始拜會，27日返台，盼協助台灣民眾解決困難，絕無外傳「訪問北京」、「會見大官」情事。

對於陸委會要求暫緩訪陸，國民黨發言人黃子哲反問，那何時才是最好的時機訪陸？當前兩岸關係如此緊張，還有環台軍演與我方商品被禁止進口，都傷害台商、農漁民利益、兩岸經貿與國家安全，訪陸幫台商解決問題，綠營操作大可不必。

國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，蔡英文總統8月3日說，大陸軍演是沒有必要的反應，「台灣對建設性對話持開放態度」，顯然還是希望兩岸還是要有對話；且現在兩岸情勢緊張，國民黨關懷台商有什麼不對？又不是去訪問發射飛彈的人。

王鴻薇反問，最近大陸要求輸入大陸產品都要貼上中國台灣標籤，經濟部即要輸陸的國內企業依循要求貼上標籤，再尋求解決之道，若依照塔綠斑與1450標準，這是不是投降、矮化主權、賣台、親中、舔共？過去批國民黨不就是這樣？

王鴻薇說，陸委會為什麼不去問經濟部，為何允許在台灣商品上貼中國台灣標籤？若國民黨關懷台商有錯，那蔡政府與陸委會是不是認為在台海緊張情勢下，可以不要理台商？

國民黨前文傳會主委凌濤也說，在蔡政府主政下，台灣去年對陸貿易占比仍逾42％，總體順差逾1700億元美金，要不要關心台商？怎麼蔡英文的對話就是對話，別人對話就是賣台？

對於黨內也有傳出要求夏立言暫緩訪問聲音，黨副發言人楊智伃表示，這是一部分人的想法，也不是抗議黨中央，黨已一致電說明此行是關心台商目前遇到的問題，協助尋求解決。