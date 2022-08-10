為完善數位學習環境，新竹市政府挹注市款3000萬元，及教育部前瞻基礎數位建設經費，設置全市46所公立國中小學校校園、辦公室無線網路達百分之百，創全國之先，另再添購9400台平板電腦，以達到「生生用平板」目標。

數位教學蔚為主流，師生需有順暢且穩定的無線網路環境，代理市長陳章賢指出，為創造更好學習環境，除在普通教室建置無線網路，資訊科技教室也完成汰舊換新，同時也更新超過1500間普通班智慧教室電腦、1234間教室無線網路，並增設10間資訊科技教室和第二網點達100％。

另外，為配合教育部2022到2025年「推動中小學數位學習精進方案」，市府添購9400多台平板電腦、288部充電車及數位教學軟體與遠距教學軟體等，除軟硬體外，暑假也規畫多場教師平板電腦教育訓練。

「生生用平板」政策為教育部補助各縣市辦理之「推動中小學數位學習精進方案」，市府教育處指出，目前竹市46所公立國中小學校，都有購置平板電腦，依規定每6班補助1班，每班依最大班級學生數核算數量，讓學生上電腦課或是數位課程時，都有平板能使用。

教育處也指出，為避免分年、分段施工引起線路雜亂，採統一建設無線網路，不僅符合新校園運動之美學校園、智慧校園環境，且在電路、空調、建築安全等也有保障，讓師生未來運用線上教學、科技化教學時，都有穩定網路可用。