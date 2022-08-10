新華社報導，中共中央台辦發言人10日受權就發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書發表談話。

全文如下：

大陸國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室今日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。

中國政府於1993年8月、2000年2月分別發表了《台灣問題與中國的統一》、《一個中國的原則與台灣問題》白皮書，全面系統闡述了解決台灣問題的基本方針和有關政策。20多年來特別是中共十八大以來，國家統一理論和對台方針政策持續豐富發展。習近平總書記就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，為對台工作提供了根本遵循和行動綱領。但一個時期以來，台灣民進黨當局加緊進行台獨分裂活動，一些外部勢力極力搞「以台制華」，企圖阻擋中國實現完全統一和中華民族邁向偉大復興。

中國共產黨團結帶領全國各族人民長期奮鬥，如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程。實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，我們更有條件、更有信心、更有能力完成祖國統一大業。廣大幹部群眾熱切期盼早日完成統一大業，海內外中華兒女以及國際社會高度關注中國統一問題。踏上新征程，面對新形勢，有必要發表新的國家統一白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。

《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足中華民族偉大復興戰略全域和世界百年未有之大變局，深入貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，以大量歷史和法理事實彰顯台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變，全面總結中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一的奮鬥歷程、重大成就和寶貴經驗，深刻揭批民進黨當局加緊謀獨挑釁和美國加大力度打「台灣牌」的行徑與謬論，系統闡述中國共產黨和中國政府在新時代新征程上推進祖國統一的大政方針與政策主張，清晰闡明按照「一國兩制」實現和平統一後的光明前景，充分表明了我們實現祖國完全統一的必勝信心、反對台獨分裂和外來干涉的堅定決心、為兩岸同胞謀福祉的不變初心。

在當前錯綜複雜的國際形勢和台海形勢下，發表該白皮書，有利於揭批台獨分裂勢力和外部勢力勾連挑釁，企圖損害中國主權和領土完整、阻撓破壞中國統一進程的惡劣言行，揭露他們的政治本質和險惡用心，體現中國人民維護國家主權和領土完整的決心不可動搖、意志堅如磐石；有利於展現中國共產黨和中國政府願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的立場和態度，最大限度地爭取兩岸同胞特別是台灣同胞與國際社會的理解和支持；有利於提振全黨全國各族人民矢志追求國家統一的精氣神，增強島內和海外反獨促統力量的信心和勇氣，凝聚支持和促進祖國統一的磅礴偉力。

實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，深明大義、奉義而行，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。希望香港同胞、澳門同胞和海外僑胞一如既往，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一再立新功。希望國際社會和所有與中國建交的國家，恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，理解和支持中國人民反對台獨分裂、爭取完成國家統一的正義事業。