民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲案，台大昨日宣布林智堅抄襲情節嚴重，撤銷其碩士學位。而台大學生會與台大研究生學會今(10)日表明尊重審定會的意見，也認同當事人可採行政救濟，盼各政黨勿以此事作政治攻防工具。

台大即將在下星期舉辦校長治校理念說明會，台大學生會、研究生協會今(10)日舉行記者會，說明22項聯合提問內容，議題包含學生輔導、勞權、宿舍、校務發展等。

記者會間，媒體關注台大學生代表對論文門的看法，台大研究生協會會長許冠澤表示，尊重審定會的決定，以及認同當事人可採行政程序或進行行政救濟。

許冠澤認為，林智堅論文門很明顯已淪政治角力戰，作為學生自治組織，應遵守學術倫理，回歸學術倫理來討論相關議題，台大學生組織無意為任何政黨背書，也希望各政黨勿以此事作政治攻防工具。

論文抄襲還有政治人物在大學修課等相關問題，許冠澤還提到，這已不只是台大的挑戰，在事件之後，更是學術圈裏應共同思考，這起事件代表的是結構性的問題，各校甚至高教圈如何對學倫做好把關。