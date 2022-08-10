針對國民黨副主席夏立言選在台海敏感時刻率團訪陸，民眾黨桃園市長參選人賴香伶批，在國防上及國家安全各黨各派應該要有共識及前提來處理，這個時間去真的是不妥；她也批執政黨蔡英府政府也不該用只有「抗中保台」4字來處理內政、外交及國防能力上的不足。

賴香伶說，目前台海情勢仍然緊繃，針對軍演部分中共延長期限跟範圍還還沒有明顯調整，在這段期間國民黨副主席率團到中國大陸訪問，在時機上真的是不妥，這個時間去是不是對國家的安全及國人共識上沒有那麼適當，在這段時間真的是不宜。

她也批評，反觀執政黨蔡英文政府上台之後，政府的交流兩岸正式的溝通管道都不暢通，甚至都停下來，大家對藍綠兩黨做法一個是過、一個是不及，這樣的做法不是民眾可以接受跟安心的，所以她認為還是要穩紮穩打，針對國際情勢還有國人對台灣的共識，取得合宜恰當時機點處理兩岸交流問題，不要像現在整個時機跟情勢都緊張的時候，國民黨就跑第一要跟對岸洽談，真正管道是政府之間才能解決人民的需要及對一些問題上的疑慮。