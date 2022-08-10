36歲男背10條通緝 謊報禿頭父證號遭當場拆穿

新北市36歲林姓男子從事詐騙集團車手及人頭帳戶，犯案地點從台灣頭到台灣尾，遭士林、台北、台中、高雄、屏東等10個地檢署發布通緝。昨（9）日凌晨林男在新北市三重區遇保安警察大隊員警盤查，林男謊報父親身分證號，警用電腦顯示林父照片，禿頭特徵明顯與林男滿頭烏絲不符，員警當場拆穿謊言，逮捕林男歸案。

昨天凌晨1時許林男駕駛賓士車違停在三重三民街巷口，保大巡邏員警上前盤查，林男為規避查緝，謊報父親身分證號，員警現場用警用電腦查詢，螢幕跳出被查詢人照片，竟是名頂上不毛的長者，員警正想質問林男，沒想到林男心虛反倒先問員警：「像嗎？」員警不禁笑說：「你自己都不信了，我會信嗎？」

林男見躲不過查緝，只好如實報出自己的身分證號，員警查詢下赫見林男竟遭10個地檢署發布詐欺通緝，當場將林男上銬逮捕。林男對自己被10條通緝也感到驚訝，他向警方解釋，因為他並沒有住在戶籍地，所以都沒接到地檢署的通知。

偵訊後，警方依詐欺通緝將林男移送新北地檢署歸案，其餘9個地檢署則以視訊偵訊方式處理。