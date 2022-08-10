中共解放軍持續對台軍演之際，國民黨副主席夏立言今率團赴陸，引發外界議論。民進黨立委王美惠批評，中國對台實彈軍演，為何國民黨還主動向中國示好，根本是出賣台灣的行為。民進黨立委蔡易餘也說，國民黨在共產黨挑釁民主國家的時候，率團去大陸訪問，甚至附和其言論，非常不恰當。

面對外界呼籲停止率團前往大陸訪問，國民黨強調，此行主要的目的是「顧民生，護台灣」，關懷在大陸工作、求學和生活的國人同胞需求，沒有所謂「訪問北京」、「會見大官」情事，也不會談及政治性議題。

對此，王美惠指出，中共對台文攻武嚇不斷，國民黨選在此時還要組團前往，全世界也只有台灣會有這種政黨存在，在國家面對敵國的威脅和攻擊同時，還以「關心人民」當作理由，去拜訪敵方，簡直就是在出賣台灣。

蔡易餘質疑，國民黨主席朱立倫先前訪美時稱，未來國民黨路線是親美反中，言猶在耳，想不到國民黨副主席馬上造反，現在不反共，難道朱立倫回到台灣，又忘記要反共。

蔡易餘說，中國對台灣軍演展現對美國甚至民主同盟的挑釁，國民黨在共產黨挑釁民主國家的時候，還要率團前往訪問，甚至附和其言論，是最不恰當的做法，朱立倫要好好思考國民黨的路線，是否還是親共，還是親美只是嘴巴說說。