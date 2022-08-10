IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)法說對2022年下半年營運釋出正面看法，認為第三季營收及獲利可望續揚、再創新高。不過，亞系外資出具報告，鑒於2因素對未來幾季的營運後市審慎看待，維持「減碼」評等，並將目標價自280元調降至210元。

南電預期第三季營收將較第二季成長，季節性因素雖對毛利率造成部分負面影響，但產品組合持續改善將有利於平均售價（ASP）及毛利率，對毛利率後市維持樂觀。基於更多元化的客戶組合、消費電子產品占比較少，南電對ABF載板的價量後市看法較同業更有信心。

然而，亞系外資對南電後市仍感到擔憂，主因認為目前的終端需求疲弱不侷限於消費電子產品，且宏觀經濟不確定性持續存在，南電的所有客戶都可能面臨終端需求疲弱風險。因此，認為即使南電擁有多元化的客戶群，並不一定代表營運不受需求疲弱影響。

由於第二季財報優於預期，亞系外資將南電今年每股盈餘預期調升1％、估達28.15元，但將明年每股盈餘預期調降10％，以反映終端需求全面疲弱及潛在的BT載板平均售價下滑，預期將下滑至25.75元。同時，認為由於終端需求疲弱，ABF載板供需將在明年趨於平衡。

鑑於南電仍有9成以上營收來自低階的非高速運算（HPC）產品，亞系外資認為南電仍可能面臨較同業更大的售價和毛利率壓力，預期明年每股盈餘將較今年下滑，維持「減碼」評等，並因應調降本益比估值預期，將目標價自280元調降至210元。