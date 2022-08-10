台中市議員林祈烽今天在台中市議會民政業務質詢時表示，法制局國賠金額連2年都是六都第一，今年上半年也已經賠了1072萬元，市府應調查清楚是機關或廠商的過失，並事後追償，廠商犯的錯不應由納稅人的錢支付。法制局長李善植解釋，法院判決跟發生時間會有時程落差，這幾年剛好都有較大金額的案件判賠。

林祈烽表示，法制局今年6月15日前，受理國賠案件有101件，審結案件73件，其中審議同意賠償者有26件，法院確定判決應負賠償責任有3件，總計國賠金額為1071萬8066元，去年110年度，法制局編列3700萬元的國賠預算，總計賠償2287萬元，是六都第一名。

林祈烽質疑，國賠的主因到底是公務員在執行公務時造成人民身體和財物的損失？還是市府的包商因執行業務的缺失所造成？市府有去調查清楚嗎？審計報告也指出，近3年國家賠償案件求償比率偏低，而且有些案件也沒有對應負責的廠商訴追求償，廠商造成的過錯，為什麼要由納稅人的錢去給付賠償金？

法制局長李善植說，國賠包含協議賠償和法院判決賠償，法院判決會有時程的問題，去年也判賠了一筆850萬元的案件是發生在2015年的事，今年到6月底前會賠償1000多萬，是因法院判賠755萬元，事情是發生在107年，法制局都有掌握賠償的金額。

李善植表示，只要是國家賠償案件，都會督促各機關如果廠商有故意或過失都要去向廠商求償，但也不一定是廠商的缺失。副市長黃國榮也指出，只要確定是廠商的責任，市府當然就會去求償。