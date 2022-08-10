大陸持續對台軍演，國民黨副主席夏立言卻在敏感時機率團訪陸說要幫助台商，引發黨內雜音，國民黨台北市長參選人蔣萬安10日緩頰說藍營是要了解困難並協助，還批評民進黨面對台商困境卻全體靜音，更點名民進黨台北市長參選人陳時中，酸說陳自稱對中央很有辦法，怎麼不大力批判蔡政府，幫北市受害廠商討回公道。
對此，陳時中10日上午赴中華文化總會參觀「備份一座城市」特展後，於媒體聯訪時反酸，蔣萬安沒站在國家高度來看待這件事，而是用政黨鬥爭在看自由民主，坦白講這不可取。
大陸持續對台軍演，國民黨副主席夏立言卻在敏感時機率團訪陸說要幫助台商，引發黨內雜音，國民黨台北市長參選人蔣萬安10日緩頰說藍營是要了解困難並協助，還批評民進黨面對台商困境卻全體靜音，更點名民進黨台北市長參選人陳時中，酸說陳自稱對中央很有辦法，怎麼不大力批判蔡政府，幫北市受害廠商討回公道。
對此，陳時中10日上午赴中華文化總會參觀「備份一座城市」特展後，於媒體聯訪時反酸，蔣萬安沒站在國家高度來看待這件事，而是用政黨鬥爭在看自由民主，坦白講這不可取。
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