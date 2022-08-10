人民幣兌美元中間價10日報6.7612元，較上個交易日報6.7584元，貶值28個基本點。
香港信報報導，中國人民銀行10日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。此為逆回購操作連續第11日定在該規模，繼續完全對沖當日到期。
據路透統計，公開市場8日當周共有100億元逆回購到期，均勻分布在8日至12日。此外，9日還有400億元大陸中央國庫現金定存到期，回收等量資金。
人民幣兌美元中間價10日報6.7612元，較上個交易日報6.7584元，貶值28個基本點。
香港信報報導，中國人民銀行10日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。此為逆回購操作連續第11日定在該規模，繼續完全對沖當日到期。
據路透統計，公開市場8日當周共有100億元逆回購到期，均勻分布在8日至12日。此外，9日還有400億元大陸中央國庫現金定存到期，回收等量資金。
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