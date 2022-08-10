大陸國家統計局10日公布7月消費者物價指數（CPI），年增2.7％，創下2020年7月以來新高，但略低於預期的2.9％，6月則增長2.5％。生產者價格指數（PPI）年增4.2％，漲幅連續第九個月放緩，也低於預期的4.9％，6月則增長6.1％。

香港信報報導，大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，7月受到豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，以月份來看，CPI由6月持平轉為上漲0.5％。據測算，在7月CPI年增率中，2021年價格變動的翹尾影響約0.9個百分點，新漲價影響約1.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI年增為0.8％，漲幅比6月回落0.2個百分點。

董莉娟指出，7月受到國際、境內等多因素影響，工業品價格整體下行，以月份來看，PPI由6月持平轉為下降1.3％。據測算，在7月PPI年增率中，2021年價格變動的翹尾影響約3.2個百分點，新漲價影響約1個百分點。