由劉德華（華仔）擔任監製，聯同林家棟、彭于晏、任達華及劉雅瑟主演，在友情之間鬥智鬥力的警匪動作電影《潛行》已順利殺青。其中華仔個人戲份日前率先殺青，導演關智耀、動作導演錢嘉樂及主演林家棟，也一起為他開香檳慶祝。

雖然香港天氣酷熱，氣溫創歷史新高達攝氏36、37度，但仍無阻拍攝團隊的熱情，而華仔更因為劇情需要，穿上毛衣及西裝外套挨熱拍攝，對手林家棟亦要穿上厚厚的西裝拍動作戲。眾人日前在片廠內完成華仔殺青戲份，身兼監製的華仔率領大夥開香檳慶祝，並搭着林家棟的肩膀回想二人相隔10年再度合作，特別有感觸。

一向風趣幽默的林家棟笑說：「從《風暴》到現在已經10年了，當時到現在真的變化很大，因為人工（薪酬）高了。」他表示，其實他與華仔對電影的精神及態度皆沒有轉變，「每次拍完我都會問他，我拍完這個鏡頭覺得怎樣，有沒有改善空間，我處理得對不對，自己希望做得更好讓觀眾看，希望比上次做得更好。」

繼華仔殺青後，該片一眾演員包括林家棟、彭于晏、任達華及劉雅瑟等人都陸續殺青，身為監製的華仔，也再度現身殺青現場，以茶代酒感謝大家。彭于晏更撂廣東話給大家驚喜說：「我覺得好開心，同大家一齊拍戲，希望大家健健康康，下次再同大家拍1部好戲，多謝大家。」獲得一旁華仔認證廣東話發音非常標準。