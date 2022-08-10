美國眾議院議長裴洛西訪台後大陸馬上展開軍演，而國民黨副主席夏立言今率團訪問大陸，引發黨內反彈聲浪，包括嘉義縣議員曹嘉豪、屏東縣議員黃明賢等青年代表共同發出聲明要求，停止出訪、聆聽民意，參與連署的新北市議員參選人呂家愷認為，連署代表黨內的不同聲音，一個黨有多元聲音，相信對黨的發展永遠都是好事。

「兩岸關係陷入如此緊張狀態，民進黨要負起最大責任」，呂家愷說，這份連署並非反對兩岸交流，反而是支持兩岸交流，但交流可以有很多種形式，現在立即出訪，黨中央應該三思而後行。