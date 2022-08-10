亞洲最新邊境管制措施。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

隨著新冠肺炎進入後防疫時代，不少國家都已鬆綁邊境管制，日本近期將多國從較高的風險等級下修、紐西蘭上月底全面開放邊境、法國則將在8月起取消邊境管制。公衛專家指出，國外經過BA.4、BA.5的流行後，多傾向於接受其他旅客，對於疫情會有上升的國家，則以輔助檢測為主，台灣在不影響新常態生活下，可以考慮鬆綁邊境。

公衛學者黃聖雯表示，日本7月27日起，將原本分類於紅色國家的斐濟和巴基斯坦改為黃色類別，原分類為黃色的尼泊爾、摩爾多瓦、秘魯和西撒哈拉歸類為藍色類別；南韓則因近期確診個案數上升，7月25日前將原先抵達後接受pcr檢測的時間縮短為1天，若檢測結果為陽性，則須隔離7天。

歐美國家方面，美國在6月12日取消提供出發前新冠肺炎陰性檢測結果、康復文件，但抵達後3～5天仍需進行檢測；英國及法國則分別於6月22日、8月1日取消原先的邊境管制措施，旅客進入這2個國家不須進行任何檢測。

而太平洋地區的澳洲、紐西蘭近期也放寬邊境管制措施，澳洲在7月6日之後，不再要求提供疫苗接種證明、無須填寫電子旅客申報單或海上旅行申報單，但在前往澳洲的航班仍須配戴口罩；紐西蘭則在7月31日起全面開放邊境。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，整體而言，Omicron BA.4、BA.5在國外經過大部分的流行，多數國家傾向於接受其他的旅客。對於一些疫情會有上升的國家，都以輔助檢測為主，在不影響新常態生活下，台灣是可以考慮的。