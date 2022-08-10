國泰金(2882)旗下國泰世華銀行今年7月上旬推出「綠色定期存款專案」，開辦尚未滿月，已經吸引超過10家知名企業參與，承作規模已近新台幣30億元，包含長榮(2603)、漢翔(2634)、能率(5392)、信邦(3023)、威剛(3260)、亞崴(1530)、多聯科技等，合作企業希望，在致力符合國際大廠供應鏈減碳要求的同時，也能透過承作綠色存款，落實ESG具體行動的執行成效。

「綠色定期存款專案」不僅提供台幣、美金不同幣別，亦有不超過一年的多種天期定期存款(1個月、3個月、6個月、12個月)可供選擇，企業客戶可將盈餘資金做靈活配置。而承作「綠色定期存款專案」的企業客戶，可將此存款訊息揭示於企業永續報告書或公司年報，顯現企業對環境、社會、財務、公司治理永續營運的支持。

國泰世華表示，此專案所募集的資金，將專用於符合聯徵中心定義的綠色授信業務，以及國泰世華具綠色授信原則的相關授信項目，例如：再生能源、節能、污染防治、永續水源及廢水處理等。

近期國泰世華更主辦多件再生能源融資聯貸案件，如沃旭能源風場融資案、全台最大室內型漁電共生案場-向陽多元光電漁電共生案場融資案，以及美系投資人與本國開發商合作開發之儲能融資案等。除融資案外，國泰世華於支持再生能源的實際作為上，也包含擔任海龍離岸風電以及知名外資開發商於離岸風場第三階競標遴選的財務顧問角色等。