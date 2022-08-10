根據特斯拉向安大略省（ Ontario）提交的文件，這家美國電動車製造大廠正在遊說該地方政府，計畫在該國建造一座「先進的製造工廠」。

根據這份7月18日呈交的修訂版文件，特斯拉加拿大分公司正在與安大略省政府合作，以「確認工業設施變革的機會」。

特斯拉以及安大略省經濟發展、就業創造和貿易部尚未回應媒體置評請求。

加拿大工業部長Francois-Philippe Champagne曾在5月時表示，就加拿大發展電動車供應鏈議題，已經與許多業者進行「非常積極的討論」。

特斯拉一直在衝刺產量，執行長馬斯克曾在上周的年度股東大會上表示，特斯拉或許能夠在今年晚些時候宣布再興建一座工廠，他預期最終公司將擁有10～12座所謂的「超級工廠」。

目前特斯拉在全球擁有4座電動車製造工廠，包括在美國的兩座，以及在德國柏林和中國上海各一座。

馬斯克當時向投資人表示，特斯拉的目標是到2022年底年產能達到200萬輛，並將繼續建造工廠。