達麗（6177）董事長謝志長近幾年積極在全台攻城略地、推出新案，銷售速度和完工交屋也全速進行，推升2022年業績表現，在新案密集完工交屋，上半年衝高獲利成績，最新出爐的半年報顯示，稅後淨利比去年同期大幅成長1.74倍，每股稅後純益達2.36元，改寫近三年同期的最高紀錄；展望下半年，獲利還有亮點，第三季美國西雅圖土地處分利益，可供認列，第四季「達麗J12」將完工交屋，業績可望再度衝高。

達麗2022年半年報，正式出爐，在新案陸續完工交屋和新成屋去化順暢下，業績大幅成長，上半年累計合併營收達68.98億元，稅前淨利達11.06億元，稅後盈餘達9.14億元，每股稅後盈餘達2.36元，大幅優於2021年同期的稅後淨利3.33億元達1.74倍，也超越去年同期EPS0.89元。達麗建設協理廖政雄表示，上半年達麗獲利來源，主要是來自總銷47.3億元的「達麗居山」、及15.5億元的「達麗漾CITY2」，及一部分的「達麗東京」餘屋銷售的貢獻。

展望下半年，廖政雄表示，預計10月初總銷16.5億元的「達麗J12」取得使照、第四季可望交屋入帳，屆時業績還會有新亮點。

廖政雄表示，今年達麗完工交屋量，包括「達麗居山」、「達麗漾CITY2」及「達麗J12」二筆新案，估計完工交屋量約80億元；累計自2022~2026年的未來五年，完工交屋量估計會達到750億元，業績成長動能無虞。

另外，達麗美國子公司位於西雅圖的華盛頓州土地，7月初宣告以12.5億元成功脫手，獲利了結，該地面積762.07坪，預計處分獲利1,830萬美元（約合新台幣5.44億元），法人依股本估計，EPS貢獻度可望達1.4元。市場依交割時間推估，全案處分利益，將有機會在第三季認列收益，為第三季的獲利亮點。