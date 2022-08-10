工業用蝶閥大廠捷流閥業拜半導體、電子、船舶等產業客戶拉貨強勁，第二季EPS高達2.39元，締造單季新高；上半年EPS攀升至4.66元，改寫同期新高。7月合併營收飆單月新高，目前在手訂單5個月以上。法人預期，捷流今年營收及獲利有機會雙雙創歷史新高。

捷流第二季合併營收7.03億元、稅後淨利為1.02億元、EPS從去年同期2.22元增加至2.39元，分別年成長12.84％、17.42％、7.66％。上半年合併營收13.22億元、營業利益2.33億元、本期淨利1.91億元，EPS也由去年同期3.97元增加至4.66元，改寫同期新高。

此外，捷流受惠於台灣及中國大陸兩岸主要客戶備貨力道強勁，7月合併營收2.46億元，月增5.74％、年增13.68％，不單改寫單月營收新高，還締造連續5個月營收改寫新高的紀錄。前七月合併營收15.68億元，年成長16.12％，創同期歷史新高。

儘管兩岸關係緊張，捷流仍對第三季審慎樂觀。捷流表示，目前台灣、大陸地區主要客戶訂單需求仍維持成長動能，加上捷流各類工業閥門產品線皆可達耐高壓、耐高、低溫、低洩漏率等特性，可滿足各產業不同需求，目前整體在手訂單金額超過5個月。