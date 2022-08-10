新竹棒球場斥資近12億元整修，但卻因「零經驗」廠商導致場地出現許多安全缺失，而將軍村修復工程又找來「零經驗」廠商，讓國民黨新竹市長參選人林耕仁怒批，在民進黨執政下的新竹市政府，屢次假專業之名，行傷害專業之事，耽誤新竹這座城市的發展！

林耕仁今（10）日在臉書表示，新竹市政府假專業之名，行傷害專業之事，屢次找來「零經驗」的廠商負責重要建設的修復工程，耽誤新竹的城市發展，而當市民權益受到侵害時，民進黨議員卻未站在市民角度為民發聲，反而為虎作倀、狼狽為奸，嚴重違背民主精神。

「系統性敗壞，就是從一個缺失開始！」林耕仁指出，民進黨執政8年已搭上「背離民意」的失速列車，並意有所指提到「『金玉其外、敗絮其內』，不論是形容一個人，或者體現在一座城市，都會令人感到非常遺憾、無比痛心。」

林耕仁說自己「當仁不讓、勇於承擔」，若能當選新竹市長，絕對會全力追查，守護新竹市民的權益，「因為這是我們的家鄉，不容惡質的人隨意踐踏！」