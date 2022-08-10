刮鬍是許多男性出門前的必要事項，但挑對時間很重要。衛福部食藥署提醒民眾，刮鬍最好避開2大時間點，一為劇烈運動前或後，一為洗澡前，以免刮鬍產生的小傷口，受刺激而發炎、感染。

食藥署於其粉專表示，刮鬍有兩大應避免的時間點：

食藥署提醒，民眾刮鬍有兩大應避免的時間點。（取自「TFDA 化粧品安全使用」）

1. 劇烈運動前或後：運動會讓身體血液循環加快並分泌出大量汗水和代謝物。對於剛刮過的肌膚部位容易產生灼燒感。此外，若未經清潔就刮鬍子也可能造成微創傷口受到刺激、發炎。

2. 洗澡前：加上洗澡時環境潮濕悶熱、體表溫度上升，如果造成傷口，比較容易受到感染。

食藥署也在粉專上補充刮鬍的4個撇步，讓民眾刮鬍不受傷又舒適。

食藥署也在粉專上補充刮鬍的4個撇步，讓民眾刮鬍不受傷又舒適。（圖／取自臉書「TFDA 化粧品安全使用」）

清潔肌膚：先將臉部髒污及油脂清除乾淨，刮鬍時順暢不阻礙。

濕敷部位：用溫熱毛巾濕敷剃鬍部位約30~60秒。

開始刮鬍：從臉頰開始，再刮兩鬢、脖子，動作要輕柔慢，此時可搭配刮鬍水、刮鬍膏、刮鬍泡沫，讓刮鬍更順暢。

保護肌膚：將刮鬍後的部位清潔乾淨，適度塗抹鬍後水等產品，避免肌膚乾澀。