苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

疫苗接種率。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天10日新增新冠肺炎本土確診747例，其中男性356人、女性391人，年齡分布1歲以下至94歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬9317人，人口占比確診率達18.56％。

衛生局指出，依據中央疫情指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症累計151例，造成25名小朋友死亡，其中已累計84例MIS-C重症病例，5歲以下的小病童占5成，比率偏高，而國外MIS-C重症兒童大都集中在5歲至12歲，年紀較大，原因在於5歲以下最近才開始接種疫苗，且接種率僅1成多。

局長張蕊仙表示，苗栗縣目前6個月至5歲仍有8成多的幼兒尚未接種第1劑，6個月到4歲疫苗施打率13.6％，5歲以下幼童可能成為下波主要感染對象。 疫苗接種後需要2周以上時間才能產生保護效力，請家長盡快帶孩子施打疫苗。

縣長徐耀昌說，苗縣各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。隨著疫情趨緩，民眾心情可以稍微放鬆，但對於個人防護措施不可鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。