為解決內湖交通堵塞問題，台灣維新的台北市長參選人蘇煥智今與路權團體舉行「內湖交通改善方案記者會」，提出四項解決方案；並要求民進黨台北市長參選人陳時中，必須向選民交代，提出的改善內湖交通相關政策到底要花多少錢？

蘇煥智指出，民進黨提名參選人陳時中的方案缺乏都市計畫以及交通管理系統思維，不但無法解決內湖塞車問題，花幾百億卻無法對症下藥，是花大錢式土木工程的解決思維方案。

蘇煥智說，堤頂交流道往北匝道改善、增闢行善路銜接國一高架北向進出、新闢國一銜接環東大道工程都是沒有必要的工程，主要解決的都是解決基隆與汐止的車流問題，但內科的交通問題主要是來自桃園、新莊、五股的車流。

他批評，陳時中的解決方案看起來就是幫民進黨基隆市長候選人蔡適應解套的方案。

針對新闢堤頂－塔悠地下連通道議題，蘇煥智認為，這個方案實際上並未解決內湖塞車是城際運輸與內部運輸的問題，反而又從松山塞回內湖，沒有真正解決內湖塞車問題，而且地下道的建造與維護成本很高，不太實際。

針對解決內湖塞車問題，蘇煥智從都市計畫與交通管理系統思維，以及用路人及公民參與觀點，提出四點初步解決方案。

他說，開放高速公路與高架道路行駛重型機車，有助於減少塞車；違規工業宅應轉型為內科員工宿舍。

他說，違規工業宅是長期以來官商勾結、政府放任下的產物，如果違規工業宅可以轉型為內科員工宿舍使用，不但可以回歸法規適用，也可以大幅減少員工通勤造成的塞車問題。

至於第三，他說，調整內科上班日上午8時到10時停車費率，增加分流誘因；最後是在上塔悠高灘地上建設目標可容納10000輛汽車的免費立體停車場，設立免費接駁車與Ubike、電動腳踏車租借站點。

他還認為，應建設接駁中心連結基湖路口接駁與慢車專用橋樑，供內科上班族免費停車與接駁通勤，讓許多車輛不需要進入內湖，交通自然大幅改善。

蘇煥智強調，解決市政問題不是花大錢的土木工程，以上的政策可以用最少的預算做出最大的改變，「政府有心，才能創新」，內湖交通問題要靠創新，才能找到解方。

出席記者會的台灣機車權益促進會公關部副主任楊大寬表示，今天算是歷史性的一刻，終於有一位市長參選人提出利用機車改善內湖交通問題。

楊大寬指出，要把內湖交通的改善要賭在需花費超過十年才能完工的捷運東環線是不切實際的，反而蘇煥智的政策是具有前瞻性的，也高度具有可行性。

金色力量黨主席、台北市議員參選人王郁揚除了讚賞蘇煥智的政策，並表示，陳時中在內湖交通政策上對於預算與驗收，這兩大點沒有向市民交代，這些錢都是人民的納稅錢。王郁揚要求陳時中，必須向選民交代，提出的這些政策到底要花多少錢？