知名好萊塢女星安海契（Anne Heche）於美國時間5日遭嚴重車禍，車輛兩度失控衝撞民宅後起火，由於全身嚴重燒傷，一度插管命危，雖然男友出面透露傷勢穩定，但有消息指出，她仍陷入昏迷，情況並不樂觀。

據外媒報導，安海契至今仍陷入昏迷尚未清醒，她的發言人表示狀況不樂觀「她的肺嚴重受損，目前仍需要依靠呼吸器維生，且身體被大片燒傷，必須靠手術介入治療。」目前已住進葛洛斯曼燒傷中心。

事實上，在安海契發生車禍之前，曾被拍到車內駕駛座旁放著一罐伏特加，也有目擊者表示有看到酒瓶，警方懷疑很有可能是酒後駕駛釀禍，據悉當天她以高速駕駛在路上，先是撞上停車場引起騷動，當下目擊民眾急忙上前救人，但她立刻倒車逃離，沒多久便撞上旁邊民宅，導致車輛當場爆炸燃燒。

在安海契發生車禍後，許多親朋好友紛紛表達關切，曾交往的知名《艾倫秀》主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen Lee DeGeneres)遺憾表示，雖然沒有再聯絡，但還是希望任何人都不要受傷，去年分手的明星前男友湯瑪斯·傑恩（Thomas Jane）知道前女友受傷消息後，非常關心表示：「她的兩個小孩和我都希望她能早日醒過來，和我們說說話。」

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