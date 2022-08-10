美國新墨西哥州的最大城市阿爾伯克基自去年11月起有4名穆斯林男子相繼遭槍殺，這一連串伏擊式命案震撼伊斯蘭社群，警方今天逮捕他們稱為主嫌的男子。

路透社報導，警方說，民眾提供的線報協助調查人員找到一輛車輛，警探認為這輛車子是用在至少其中一起命案，最終追緝到51歲的主嫌、阿爾伯克基（Albuquerque）居民塞伊德（Muhammad Syed）。

阿爾伯克基警察局長麥迪納（Harold Medina）在記者會上說，塞伊德遭正式指控犯下兩起謀殺罪，他涉嫌分別在7月26日與8月1日殺害41歲的阿夫塔布．胡笙（Aftab Hussein）與27歲的阿夫扎爾．胡笙（Muhammed Afzaal Hussain），但他被視為是這4起命案的主嫌。

最新一名受害者是25歲的納伊姆．胡笙（Nayeem Hussain），他是卡車司機，於7月8日成為美國公民。他5日參加兩名於7月和8月遭殺害的巴基斯坦裔男子葬禮後，沒過幾個小時遭到殺害。

第一名已知的受害者是62歲的阿瑪迪（Mohammad Ahmadi），他是阿富汗人，在2021年11月7日遭到殺害，當時他在阿爾伯克基東南部與他兄弟一同經營的雜貨和咖啡店外頭抽菸。

警方說，根據在兩起命案現場發現的彈殼，塞伊德最初遭控犯下的兩起謀殺案互有關連，調查行動就是從那裡擴展開來。

警方表示，警探昨天準備搜索塞伊德位於阿爾伯克基東南部的住家時，他開著調查人員前一天公布為「涉案車輛」的車子離開住處。

警方在聲明中說，除了從嫌犯住家搜出多把槍枝，警探「發現相關證據，顯示犯案者對受害者有某種程度的認識，槍擊案可能是由人際衝突引起的」。

調查進行之際，阿爾伯克基與新墨西哥州當局在穆斯林禮拜期間在清真寺部署額外警力。阿爾伯克基總人口有56萬5000人，穆斯林有5000人。

受害男子都是巴基斯坦或阿富汗裔，他們遭遇的伏擊式槍擊案令阿爾伯克基的穆斯林社群人心惶惶。穆斯林家庭躲在家裡不敢出門，新墨西哥大學（University of New Mexico）的一些巴基斯坦學生因為太過害怕而出城。

最近3起命案受害者都曾前往阿爾伯克基最大的清真寺新墨西哥州伊斯蘭中心（Islamic Center of New Mexico），並在東南部的中央大道（Central Avenue）附近遭到槍殺。

「紐約時報」引述新墨西哥州伊斯蘭中心主席阿賽得（Ahmad Assed）說法報導，有人跟他說，主嫌是遜尼派穆斯林，他對於女兒嫁給什葉派穆斯林感到憤怒。

法新社報導，警方在記者會上說，他們仍在調查犯案動機。

阿爾伯克基市長凱勒（Tim Keller）感謝地方、州級與聯邦執法機關協助偵辦此案。

他發表聲明說：「我們希望他們的迅速行動，能讓因為最近槍擊案感到害怕的許多民眾覺得安全一些。」