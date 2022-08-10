觀察美股第二季財報公布概況，根據研調機構Factset統計，截至8月5日止，S&P500指數成分股已有87％公布財報，其中75％獲利表現優於預期，整體S&P500企業獲利成長率可望有6.7％，就各產業表現優於預期的家數比重，以能源、資訊科技、健康照護、工業、地產表現較佳，優於預期家數比重皆在80％以上。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美股財報季將進入尾聲，以目前公布的結果來看，顯然企業營運並不如市場原先預期的悲觀，供應鏈瓶頸也有見緩解的跡象，可望進一步紓緩通膨壓力，而就評價面來看，美股估值處於長期均值下方，評價面偏低下有助支撐美股走勢，後續只要聯準會升息步調能放慢腳步，抑或物價不再創新高，都可望為股市表現增添動能。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，在全球人口結構改變，高齡化的趨勢令市場對於用藥與醫療服務需求看增，也為產業提供成長創新動能，對潛在明星產品開發的研發支出金額持續擴大並創新高，併購活動亦是熱絡，相關股價表現可望受到提振。

次產業的醫療保險類股，基於市場需求相對穩健，且升息也有利於保費調升，表現仍可留意，醫材與手術器械受惠於企業間併購題材多，且在新技術、新應用逐漸普遍下，成長性亦值得期待。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵認為，美國地產第二季財報表現多優於預期，顯示基本面仍舊有撐，房產因具有保值性與抗通膨效果，在整體大環境不確定性猶存下，相對較具備投資價值，其中REITs又具有穩定收益的習性，可做為資產配置的一環，以對抗市場波動，表現仍不看淡。

美國地產次產業因熱門地區仍處在住房供不應求狀態，有助住宅類型的房地產維持熱度；數據中心因雲端資料儲存需求增長下，相關REITs成長性看好；5G與網路蓬勃發展下，電信業者增設基地台需求提升，也令相關REITs成長性可期。建議伺機透過美國地產ETF佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡升息趨勢下帶來的投組波動。