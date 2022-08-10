美國汽車大廠福特表示，受到原物料成本激增影響，它將調漲電動皮卡車F-150 Lightning定價。

該業者指出，2023年款的F-150 Lightning漲價幅度將依車型差異而有所不同，漲幅將介於6,000到8,500美元之間。目前最便宜的Pro車型，定價約在47,000美元。不過它也補充先前已經下定並等待交車的顧客不會受到漲價影響。

總部位於密西根州的福特曾在上月提到，預期今年原物料成本將暴增40億美元，它在當時還警告將會藉由調漲價格來抵銷成本增加。