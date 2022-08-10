民進黨台北市長參選人陳時中10日赴中華文化總會觀看「備份一座城市」特展，還留言寫下「卸下心防就是備份的開始」，還特別強調心裡建設要足，否則很多事情都會無奈發生。被問及國民黨台北市長參選人蔣萬安批評民進黨愛打「抗中保台」卻沒實質作為，他則嗆，蔣萬安的高度應該再高一點。

「備份一座城市」特展以剪報方式展出，素材取自香港《蘋果日報》從1995年6月20日創刊，一直到2021年6月24日最後一刊的全份報紙，帶領觀眾回顧香港過去26年的歷史與動盪，也要大眾記得香港仍未放棄民主自由。

陳時中看完展後很有感觸，強調昨日新聞就是今日歷史，1997年7月1日香港主權移交中國時，報紙上還寫下「一個大時代的開始，香港信有明天」，不過隨著反送中跟國安法實施後，香港就不再是香港，他還提筆寫下「卸下心防就是備份的開始」。

由於蔣萬安曾指民進黨愛打「抗中保台」牌，到選舉只會操作意識形態，還說上次大選碰到反送中事件，綠營高喊挺香港，但最後立法院所提出的港澳條例，還是躺在立院沒有三讀通過。

對此，陳時中反嗆，蔣萬安應該要把高度拉高一點，相關法規快當然好，但立法有既定程序和需要顧忌的地方，但是否展現對於自由民主的堅持，以及對施暴者提出抗議，「我想大家都看得很清楚 」。

至於陳時中提筆寫下「卸下心防就是備份的開始」，媒體追問特別用「防」字是否有防衛之意，他則說，如果在心理上建設不足，當心房被破除以後，很多事情到後來都會無奈發生，當時香港認為「信有明天」，但26年後的狀況大家都已經看到，「我們不能這樣。」