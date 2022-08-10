國民黨副主席夏立言10日率團訪問中國大陸，國民黨也在上午發出新聞稿表示，此訪是為了「顧民生、護台灣」，但恰逢兩岸敏感時機，造成外界的不安與指責，陳其邁出席活動時也嚴厲指責此項行為，表示不曉得國民黨在這個時間點，台灣團結一致的時候，為什麼還堅持執意的要前往中國進行訪問，覺得相當要不得。

國民黨副主席夏立言10日率團訪問中國大陸，國民黨也在上午發出新聞稿表示，此訪是為了「顧民生、護台灣」，關懷在中國工作、求學和生活的國人同胞，只求能協助台灣民眾解決困難，不會談及任何政治性議題，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事。但恰逢兩岸軍事緊張時刻，造成外界質疑時機性不對，也擔心造成不必要的爭端。

陳其邁10日出席活動也嚴厲指責此項行為，表示此舉非常不應該，尤其目前在海峽中線雙方的船艦、飛機都還在對峙中，中國片面改變現狀，此次出訪是釋放一個錯誤的訊息。更表示國民黨內部的地方的年輕的議員也發表聯署，都希望能夠停止此次出訪，國民黨議員認為這個會把整個黨賠進去。

陳其邁質疑國民黨在這個敏感時間，台灣該團結一致的時候，為什麼還堅持執意的要前往中國進行訪問，表示此行非常要不得，也不以為然。