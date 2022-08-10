中共近期頻對台進行封島式軍演，台海局勢緊張，今（10）日民眾黨立法院黨團召開記者會指出，行政院6月成立專案小組，但工作規畫與期程都模糊不清，且美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，有無啟動因應措施，外界都霧裡看花，呼籲面對中國揚言的軍演常態化，政府應比照核安演習，常態化模擬各種可能攻擊，將台打造為韌性國家。

立委蔡壁如表示，台灣不只是面臨戰爭風險的地緣政治，更是氣候變遷的受害國，台灣面對攻擊，能源系統應要跳脫集中電廠，要搭配除能系統，轉型成分散式電網、供應電廠，避免一條電線斷了，電力就崩潰，她也呼籲，蔡政府要做最壞打算，最好準備。

立委邱臣遠表示，今年四月國防部推出的全民國防手冊，沒有充分整合地方政府資訊，只將相關部會的QRCODE貼在手冊，人民根本無法從手冊中直接獲取有效資訊，也沒有充分考量到戰爭時的網路運作。不僅手冊中的緊急電話無法撥通，連防空洞的位置也沒有充分披露，要求國防部應整合各地方政府、警消系統，去完整手冊上的避難資訊。

邱臣遠指出台灣目前保有的能源戰略存量，原油為3個月，天然氣更只有11天，萬一中共軍演常態化，恐將面臨斷氣及斷電危機，國防部應重新檢討相關緊急儲油設備，提升自行囤油儲量，以免無法承受衝突。另外台灣的糧食自給率除了稻米為120％，玉米卻只有2.75％，戰備存糧仰賴進口，農委會也需協助調整。

邱臣遠另指出，國防部推行募兵制後，義務役轉型為軍事訓練役，服役時間減為4個月，成果大打折扣，後備役員戰力堪慮，他建議蔡政府借鏡美國國民兵訓練制度，同時教召頻率，提升軍人戰力。

民眾黨團呼籲，台海情勢陡然升溫，政府應該超前部署戰略資源，盤點國內戰略產業與資源、同時檢討國防相關政策，才能提高台灣應對天災人禍的韌性。