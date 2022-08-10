前鎮區中華五路金鞏橋下有浮屍，打撈上岸明顯死亡。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前鎮區中華五路金鞏橋下附近水域，今日上午被民眾發現有浮屍，消防人員打撈，發現婦人早已溺斃，警方初勘婦人無明顯外傷，由於身上無證件，身分仍不明，持續追查中。

有民眾10日上午8時4分許，行經前鎮區中華五路金鞏橋下，發現河面上疑有浮屍，警方及消防局獲報到場後，將浮屍打撈上岸，初步勘驗為女性年約40至50歲，已明顯死亡，頭部有輕微擦傷，身上無證件。

警方立刻封鎖現場，並於現場周遭搜索有無死者遺留物品，並由鑑識小組到場勘驗，死者衣著完整，但身上無證件，尚未確認身分，全案報請高雄地方檢察署相驗。