大陸央視新聞用戶端10日報導，美國總統拜登簽署生效的《晶片法案》，旨在增強美國在晶片領域的優勢，同包括中國在內的其「關注的任何國家」在該領域展開不公平競爭，將加劇半導體產業的全球地緣政治競爭，阻礙全球經濟復甦和創新增長。大陸「中國貿促會」、「中國國際商會」對此表示堅決反對，並呼籲全球工商界攜手應對，消除該法案對工商界的不利影響，必要時採取有力措施維護自身合法權益。

中國貿促會、中國國際商會發聲稱，各該兩會提倡並積極推動良性、公平和公正的國際競爭，反對美國藉國家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國的基礎上展開不公平競爭。

兩會指出，美國《晶片法案》中「2022年晶片法案」章節規定，將採取給美本土晶片行業提供巨額補貼，給半導體和設備製造提供投資稅收抵免等一系列措施，以鼓勵企業在美國建廠。這些條款歧視性對待部分外國企業，凸顯美意在動用政府力量強行改變半導體領域的國際分工格局，損害了包括中美企業在內的世界各國企業的利益。一方面，這是典型的專向性產業補貼，不符合世貿組織的非歧視原則；另一方面，法案將部分國家確定為重點針對和打擊目標，導致企業被迫調整全球發展戰略和布局。

尤其是，法案對「任何受關注的國家」界定寬泛，無限擴大了執法的自由裁量權，具有典型的泛政治化色彩，各國企業的經營活動面臨的不確定性大大增加。此外，該法案「研究與創新」章節中規定，要採取一系列措施保證根據「美國製造」專案研發的技術在美國國內生產。這些規定不僅限制了部分國家企業公平參與全球競爭，也對全球經濟復甦和創新增長帶來負面影響。

總之，該法案的生效和實施，將影響全球晶片產業鏈供應鏈的優化配置和安全穩定，嚴重擾亂各國企業在遵循基本市場規律下正常的經貿與投資活動，與全球工商界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。