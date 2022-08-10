機車族們都有定期更換安全帽嗎？在台灣街道上，不難發現機車比汽車還多。儘管機車族眾多，大家對於機車的了解程度還是有差別。日前，一名網友就上網表示，自己最近才發現，安全帽是要定期更換的。據他了解，更換的理由是因為安全帽內防撞緩衝的材料有年限，放久了會壞掉。但他十分好奇，難道大家都有定期更換？還是跟他一樣不知道這件事。

網友對於安全帽要定期更換表示驚訝，直呼「長知識了」。(圖/翻攝「PTT」)

一名網友以「原來安全帽兩三年就要換掉買新的？」為題在「PTT」發文表示，自己前幾天查資料才知道，安全帽「就算都沒有撞，大概2到3年 、3到5年就要換新的」，原因是安全帽裡面的防撞緩衝材料有使用期限，放久了會壞掉。針對此事，許多網友指出定時換的話，實在太傷錢包「1顆買幾萬塊的不知道會不會定時換」、「放在店裡面好幾年賣不掉的，老闆會丟掉嗎」、「有4、5年就換，第1頂就3000然後越來買越貴」、「2、3年我是覺得太快了，但5年換1頂差不多，但不忍說我第1頂戴了快8年」。

有許多網友指出，「上面有寫效期5年啊，你買的時候就要看，不要買到擺太久的」、「保麗龍會被壓扁，外面塑膠也會老化」、「說明有寫，所以買的時候要看效期」、「5年換新，舊的留著當備用，其實裡面緩衝材可以換新的」、「有期限啊！看標籤啊」；但也有網友對塑膠曬太久太陽會脆化感到不認同：「商人話術？塑膠這麼容易劣化？你信？」事實上，基隆市警察局交通隊曾經宣導過，人們在挑選琳瑯滿目的安全帽時，最好挑有CNS、DOT、SNELL、ECE、R05以及JIS等標章的，同時還要確認製造日期，假如超過4-6年就不要購買了。