MetaAge邁達特(6112)(原名聚碩科技)近年積極拓展雲端技術及IT智能化商機，正式取得微軟Microsoft CSP Indirect Provider資格，成為微軟授權解決方案專業代理商。邁達特結合自身已實戰20餘年的IT技術量能，以及長期代理眾多原廠解決方案優勢，為用戶鋪設完善的軟體授權和雲地整合方案，協助企業打造現代化的IT營運架構。

邁達特董事長李昌鴻表示，微軟近年來使台灣在國際雲網絡佔有一席之地，取得Microsoft CSP Indirect Provider認證，邁達特將全力協助夥伴與企業用戶導入Microsoft系列軟體和Microsoft 365；在雲端服務方面，則可展開Microsoft Azure解決方案前期規畫、中期建置、後期維運、應用拓展等完整的數位轉型旅程。

目前台灣混合雲和多雲建置需求勁揚，2025年國內相關市場上看830億元，年複合成長率高達25.8％。針對強勁不減的上雲需求，李昌鴻表示，MetaAge邁達特已組建精銳的「Microsoft Focus團隊」，將持續積極深化 Microsoft Azure 的各項服務。尤其，針對Microsoft Azure雲應用的拓展，該團隊將展現MetaAge邁達特匯聚、整合多重技術的一貫實力。

邁達特Microsoft Focus團隊指出，若企業用戶注重管理介面和通訊協定的優化，或資安功能的加強，則可在Azure上運行Citrix VDI，形塑更佳的DaaS體驗；而微軟與Red Hat亦提供多項聯合方案，包含Azure+RHEL、ARO（Azure Red Hat OpenShift）等，可確保平台的穩定性、可用性、安全性和擴展性；至於Dell的Azure Stack HCI超融合方案，則可簡化企業IT環境、加速邁向雲端化。另一方面，以產業應用為出發點的MetaAge「雲市集」，其中多款解決方案亦可與Azure雲平台結合，滿足製造、零售、教育和人資等領域中，各式的數位轉型需求。