台大昨天宣布民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，撤銷其台大國發所碩士學位，但林智堅喊冤，認為他是受害者，被台大未審先判、黑箱作業。結果有網友家中挺綠的長輩為此大崩潰，在家族LINE群組喊「小孩們將來都不要念台大了」，還有長輩威脅「以後小孩說要念台大，直接打斷腿」。

一名網友昨天在PTT發文，指家中長輩看到林智堅被台大突襲，宣布論文抄襲撤銷學位，氣得直接在家族LINE群組說「所有的小孩們將來都不要念台大了，是設計、是陰謀」，直呼社會太黑暗，而剛好有親戚的小孩正在讀北一女二年級，讓原PO擔心，她看到長輩說拒讀台大的留言會爆哭，問大家有解決方法嗎。

林智堅台大碩士學位被撤之事，有長輩們紛紛聲援林，更要小孩不准念台大。(翻攝自PTT)

碰巧的是不只原PO，也有其他網友深受其害，在留言中貼出LINE對話截圖，長輩喊著台大被滲透了，毫無公信力可言「以後小孩說要念台大，直接打斷腿」。

對此，網友看了笑翻，紛紛留言：「放心，也考不上」、「笑死人，就都不要讀」、「叫長輩不要情緒勒索！考不考得上才重要」、「考上再說啦」、「我不是考不上，是不想讀」、「想當初我也是拒讀啦哈哈」。也有人反駁「少來，到時候小孩上台大還不是要沿街放鞭炮，不過我看是上不了啦」。