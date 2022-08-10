民進黨立委郭國文率團訪問日本，訪問團今天舉辦成果發表會，郭國文表示，參訪團這次主打CPTPP以及「台灣旅行法」，這一周訪問共進行16場拜會，見了接近70位政治人物與學者，多數議員都透露訪台意願，並表達願意回去研究相關草案，期盼台日政府交流深化，維持亞太地區和平跟繁榮。

立法院亞東國會議員友好協會長郭國文日前率團訪日，成員包括民進黨立委何志偉、張廖萬堅、林楚茵與林靜儀等人，今天是訪團行程最後一天，郭國文透過新聞稿說明訪日成果。

郭國文指出，「台灣旅行法」草案是一個象徵，希望日方能為與台灣交流制定法律依據，亞東國會議員友好協會所草擬的版本，精神上是仿照美國版的台灣旅行法，該條約已演變成亞太地區的和平與安全定錨，並宣告亞洲太平地區的和平與穩定是符合日本政治、安全的利益。

針對近年來亞太地區國際情勢變化，郭國文說，台海局勢對日本的安保以及國際社會的安定至關重要；因此，日台作為亞太民主價值同盟，雙方政府需進一步交流，以維持亞太地區的和平與繁榮。

何志偉表示，台日之間相互扶持、相惜相依，更是「命運共同體」。就區域安全的角度而言，台日可以透過更密切的經貿關係來強化經濟安全；同時，也期待軍事戰略上能加以合作。

林靜儀則強調，在美國眾議院議長裴洛西訪台後，台海局勢明顯白熱化，對台日都有深切的影響，應該強化雙方智庫或政府的合作，來促進區域和平。

經過跨黨派的拜會，林楚茵認為，安倍路線不會改變，尤其在中國完全不掩飾將霸權擴張至亞洲，甚至全球的企圖時，台灣與共同堅持自由民主價值的日本都無法接受，也更要站在同一陣線，來維護亞太地區的穩定。

張廖萬堅表示，期待能有日本版「台灣旅行法」，但按照目前趨勢，即便沒有法律框架，台日官方高層的交流依舊會更加緊密，有意義的對話必須持續並深化。