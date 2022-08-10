10日，蹂躪韓國首爾的狂風暴雨終於變弱，不過已造成至少16人不幸罹難或下落不明，同時也有約2,800座房屋以及建築物受損。

跟兩天前，從8日開始的降雨量比起來，韓國10日雖有繼續下，但雨勢已經變小。在大暴雨襲擊下，各地均有災情傳出，街上早已水流成河。同時這3天目前高達525mm的降雨量，也讓首爾不少房屋被淹沒，還有不少汽車整輛遭到滅頂。

韓國官方統計，韓國各地至少有2,800處公用以及民間設施受損，超過1,100戶家庭也慘遭流離失所。在積極動員下，受創的大多數高速公路以及地鐵交通，已陸續於10日恢復正常。

韓國氣象局預報，韓國大部分地區將繼續有雨，位於西部地勢稍低的忠清道(Chungcheong)降雨較為明顯。至於首都大首爾地區，以及北部旅遊勝地的江原道(Gangwon)，雨勢將逐漸縮小。

至於韓國總統尹錫悅除致歉外，也計畫於10日親自主持災情會議，討論這次大洪災造成的各項損失，以及因應還有善後政策。