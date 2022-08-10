10日，蹂躪韓國首爾的狂風暴雨終於變弱，不過已造成至少16人不幸罹難或下落不明，同時也有約2,800座房屋以及建築物受損。
跟兩天前，從8日開始的降雨量比起來，韓國10日雖有繼續下，但雨勢已經變小。在大暴雨襲擊下，各地均有災情傳出，街上早已水流成河。同時這3天目前高達525mm的降雨量，也讓首爾不少房屋被淹沒，還有不少汽車整輛遭到滅頂。
韓國官方統計，韓國各地至少有2,800處公用以及民間設施受損，超過1,100戶家庭也慘遭流離失所。在積極動員下，受創的大多數高速公路以及地鐵交通，已陸續於10日恢復正常。
韓國氣象局預報，韓國大部分地區將繼續有雨，位於西部地勢稍低的忠清道(Chungcheong)降雨較為明顯。至於首都大首爾地區，以及北部旅遊勝地的江原道(Gangwon)，雨勢將逐漸縮小。
至於韓國總統尹錫悅除致歉外，也計畫於10日親自主持災情會議，討論這次大洪災造成的各項損失，以及因應還有善後政策。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。